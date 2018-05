Benevento, stagione finita per Iemmello L'attaccante è pronto a risolvere il problema al ginocchio in vista della prossima stagione

Iemmello si ferma ancora. L'attaccante è alle prese con il fastidioso problema al ginocchio che ha condizionato e non poco la sua prima stagione con il Benevento. In conferenza stampa il tecnico De Zerbi ha dichiarato, considerato il riacutizzarsi del dolore, di aver stoppato il calciatore per cercare di risolvere l'infortunio in maniera definitiva. E' probabile che il giallorosso si sottoporrà a un'operazione in modo da farsi trovare pronto per l'inizio della prossima stagione.

Contro il Genoa sarà assente anche Billong che ieri ha avvertito un affaticamento muscolare all'adduttore.