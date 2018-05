Benevento, a Verona potrebbe rientrare Guilherme Il Brasiliano dovrebbe tornare ad allenarsi già da martedì con i compagni

Manca davvero poco alla fine del campionato, ma per il Benevento si prevede un gradito rientro in vista dell'ultima giornata. Lo scorso mese Guilherme ha subito una distrazione al legamento collaterale mediano che l'ha costretto a stare lontano dal campo. Il calciatore è volato in Brasile per effettuare la riabilitazione che è proseguita nel migliore dei modi. Il contatto con lo staff tecnico del Benevento è stato costante e già da martedì potrebbe rientrare ad allenarsi con il gruppo. Per la sfida con il Chievo del prossimo venti maggio, quindi, potrebbe anche essere convocato come comunicato da De Zerbi nel corso della conferenza stampa di quest'oggi.