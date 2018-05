De Zerbi pesca ancora dal vivaio: convocato Pinto L'attaccante sulla scia di Volpicelli, Brignola e Sparandeo. La suggestione è l'esordio

In vista della sfida di domani con il Genoa, il tecnico De Zerbi ha arricchito la rosa giallorossa di un altro elemento proveniente dal vivaio. Stiamo parlando dell'attaccante Vincenzo Pinto, classe 2000, in forza alla compagine Primavera allenata da Nicola Romaniello. Il calciatore, quindi, ritrova i compagni Volpicelli, Brignola e Sparandeo che hanno già esordito in prima squadra. In questa stagione Pinto ha messo a segno otto gol tra campionato, torneo di Viareggio e Coppa Italia.

