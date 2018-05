Curva Sud, per il saluto alla serie A ci sarà una coreografia Si prevede l'ennesimo spettacolo da brividi offerto dagli ultras del Benevento

La Curva Sud è pronta a offrire un altro spettacolo unico. Gli ultras giallorossi, infatti, in occasione del match con il Genoa, che sancirà il saluto alla serie A, hanno comunicato l'allestimento di una coreografia. Ecco la nota integrale:

"Ultras è aggregazione! Quel chi si è vissuto sui gradoni durante le ultime stagioni è qualcosa di davvero straordinario.

Per questo abbiamo deciso di realizzare una coreografia che riesca ad immortalare una parte del presente senza perder di vista il futuro. Vi invitiamo a recarvi allo stadio in anticipo in modo da facilitare il lavoro. Non abbandonate i posti assegnati, leggete attentamente le informazioni riportate nella fanzine e seguite le indicazioni dei responsabili di curva e del lanciacori. Dopo la gara vi aspettiamo presso la PublikCenter di via Massimo D’Azeglio, per vivere insieme un momento di aggregazione e mentalità all’insegna di un buon panino con la salsiccia e di un bicchiere di vino della nostra amata Terra. Vi aspettiamo come sempre, numerosi. Avanti #Sanniti, fino all'ultima follia!"