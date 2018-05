La diretta web di Benevento - Genoa La testuale del match del Vigorito

46' Termina il primo tempo. Risultato parziale Benevento - Genoa 0-0

45' Concesso un minuto di recupero

44' Giallo anche per Bertolacci

40' Ammonito Cataldi

33' Prolungato possesso palla del Benevento che termina con Brignola che sguscia in area e prova a servire Diabaté al centro, ma la palla viene anticipata da un difensore rossoblu

29' Primo cambio per il Genoa: entra Spolli al posto di Rosi

28' Palla in profondità per Letizia che prova il tiro da posizione defilata: la palla sfiora il palo alla destra di Lamanna

28' Tiro dalla distanza di Cataldi che si spegne sul fondo

27' E' il Benevento a fare la partita. I giallorossi sono padroni del campo, ma non riescono a trovare i varchi giusti per fare male

21' Prima occasione della partita: calcio d'angolo di Viola per la testa di Djimsiti: il difensore sfiora l'incrocio dei pali

13' Le squadre alzano i ritmi e cercano il varco giusto per passare in vantaggio

9' Come di consueto il Benevento inizia la partita con tranquillità facendo girare palla

3' Il Benevento scende in campo con un 3-5-2, posizionandosi in maniera speculare al Genoa

18:03 Comincia la partita. La Curva Sud accoglie le squadre in campo con una coreografia da brividi

18:00 Le squadre entrano in campo

17:58 C'è un cambiamento nel Genoa dell'ultimo minuto: Lazovic si è infortunato nel corso del prepartita. Al suo posto entra Rosi

Siamo al Ciro Vigorito per l'ultima gara che il Benevento giocerà tra le mura amiche in serie A. Ad affrontare i giallorossi sarà il Genoa di Ballardini. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (3-5-2): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca; Letizia, Cataldi, Sandro, Viola, Parigini; Brignola, Diabaté. A disp.: Brignoli, Rutjens, Del Pinto, Coda, Gyamfi, Venuti, Sanogo, Volpicelli, Sparandeo, Pinto. All.: De Zerbi

GENOA (3-5-2): Lamanna; Biraschi, El Yamiq, Izzo; Lazovic, Hiljemark, Cofie, Bertolacci, Omeonga; Medeiros, Lapadula. A disp.: Zima, Spolli, Rossettini, Galabinov, Rosi, Veloso, Rossi, Oprut, Salcedo. All.: Ballardini

Ical