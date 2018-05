L'elogio di Marotta: "Onore ai tifosi. Mi sono emozionato" Il messaggio dell'ex attaccante giallorosso

Lo spettacolo offerto dai tifosi del Benevento in occasione del saluto alla serie A non ha lasciato indifferente l'ex giallorosso Alessandro Marotta che si è complimentato così con il popolo sannita attraverso Instagram: "Onore a voi! Mi sono emozionato io da casa, immagino i calciatori! Sempre più orgoglioso di aver indossato quella maglia. Per sempre nel cuore!