Sanogo, sei nella storia del Benevento Calcio Esordio particolare quello visto con il Genoa: ecco perché

Siri Sanogo è entrato di diritto nella storia del Benevento Calcio. Il giallorosso, da due anni nel settore giovanile sannita, è il primo calciatore del nuovo millennio a scendere in campo con la maglia della Strega. Nel dopo partita, ai microfoni di Ottochannel, il calciatore ha anche espresso la propria felicità per la prima gara giocata in massima serie. Un traguardo importantissimo per il classe 2001 che in questa stagione ha militato con l'under 17 di Pasquale Bovienzo. Per il vivaio è il quarto esordio dopo Sparandeo, Brignola e Volpicelli.

Ivan Calabrese