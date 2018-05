Brignola: "Il pubblico è stato spettacolare" "Adesso pensiamo al Chievo: vogliamo vincere anche al Bentegodi"

E' stato protagonista di un assist magnifico per Diabaté che ha permesso al Benevento di passare in vantaggio e, quindi, di chiudere la serie A al Vigorito con un successo. Nel dopo partita Brignola ha commentato così la gara con il Genoa: “Il pubblico beneventano è stato spettacolare. Non si è mai vista un'atmosfera del genere per una squadra retrocessa. Desideriamo ringraziarli perché ci hanno dato una grande mano per il raggiungimento della vittoria. Ci tenevamo tanto a portare a casa i tre punti. Il gol? Quando ho preso palla ho subito pensato di andare in porta. Ho visto due compagni in area e sono felice di aver offerto un grande assist per Diabaté. Il futuro? Non penso a nulla, ma solo a finire il campionato nel migliore dei modi. Adesso siamo pronti per andare a Verona per vincere, anche perché ci siamo messi in testa di continuare in questo modo fino alla fine senza mai mollare. Continueremo a dare il massimo con l'intento di vincere anche al Bentegodi".

