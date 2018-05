De Zerbi sul futuro: "Vigorito conosce il mio pensiero" Il tecnico sui tifosi: "Hanno omaggiato le persone. Queste cose restano dentro per sempre"

Ecco l'intervista rilasciata da De Zerbi subito dopo il triplice fischio di Benevento – Genoa: “Il merito non è mio ma parte da gennaio, quando il presidente è andato sul mercato in maniera decisa pur sapendo che sarebbe stata un'impresa difficile. Ha portato in giallorosso calciatori che non sono da retrocessione. Quando sono venuto a Benevento ho detto che avrei voluto dare speranza e dignità ed era giusto che mettessimo tutto noi stessi. Il saluto dei tifosi è stato una manifestazione di stima agli uomini e questo va ben oltre i risultati sportivi: è un qualcosa che rimane dentro per sempre. Il prossimo anno? Dipende dalla società. Oggi la squadra ha tutto per poter restare in massima serie, ma come sappiamo la serie B è un campionato totalmente diverso. Sarà importante calarsi totalmente nella cadetteria resettando tutto, altrimenti diventa un problema. Il futuro? Vigorito conosce il mio pensiero da tanto tempo perché lui merita correttezza e chiarezza. E' inutile parlarne adesso in maniera veloce perché ciò che abbiamo vissuto ti segna sotto tutti i punti di vista. Ci sarà una conferenza stampa dove dirò tutto. Non mi sono visto con nessun'altra squadra. Il mio pensiero è rivolto solo alla prossima partita. Con il presidente e il direttore sportivo ho instaurato un ottimo rapporto, anche perché non riuscirei a lavorare se non fosse altrimenti”.

