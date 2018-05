Sagna: "Tifosi, senza di voi non siamo niente" Il ringraziamento del calciatore giallorosso al popolo sannita

Un calciatore come Sagna che vanta innumerevoli esperienze all'estero e, soprattutto, in Champions League, non riusciva a credere ai propri occhi quando ha ammirato lo spettacolo del Vigorito. Attraverso il proprio profilo Instagram, il calciatore ha voluto evidenziare così il sostegno dei tifosi giallorossi: “Non ci sono parole... anche prezzo di essere sul campo e vedere i nostri tifosi così... proviamo di giocare tutto il tempo con dignità.. ma dovete sapere che senza voi siamo niente... Grazie mille per tutti ancora”.

L'ennesimo attestato di stima nei confronti del popolo giallorosso che ieri ha scritto una bella pagina di passione.