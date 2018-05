Jacobelli applaude Benevento: "Lezione di cultura sportiva" "Il comportamento deriva dalla linea di Vigorito. Un altro calcio è possibile"

L'edizione odierna di Tuttosport ha dedicato un editoriale al Benevento, a firma del direttore Jacobelli. Il famoso giornalista ha elogiato la società del presidente Vigorito e il popolo sannita. Tra l'altro, ha dato un'anticipazione di ciò che avrebbe scritto sul quotidiano torinese già ieri sera nel corso di Derby serie A, quando è intervenuto telefonicamente a Ottochannel:

“Stavamo lavorando per chiudere il giornale e tutta la redazione si è fermata per vedere lo spettacolo del Vigorito. Abbiamo dato spazio in prima pagina a una enorme lezione di cultura sportiva. Questa è la dimostrazione che un altro calcio è possibile e va in controtendenza rispetto ad alcuni barbari che investono gli stadi. Da Benevento è arrivato un messaggio fantastico: anche i calciatori erano increduli di fronte a uno stadio che li festeggiava come se si fossero salvati. Questo comportamento deriva dalla linea intrapresa dal presidente Vigorito. In Italia c'è un apprezzamento unanime: quando si nomina Benevento c'è un consenso per il comportamento della squadra e dei tifosi, al di là del risultato finale maturato sul campo. Ci sono i valori morali giusti per poter ritentare la scalata verso la serie A. Quando alle spalle c'è una società che cura con particolare attenzione tutti gli aspetti, a partire dal settore giovanile, non si può che fare bene. Da questo scenario si capiscono perfettamente i motivi della lezione di civiltà”.