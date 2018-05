"The show must go on": il video dello spettacolo della Sud Gli ultras utilizzano i Queen per salutare la serie A. L'effetto è da brividi

Prima la comparsa dell'anno di fondazione del Benevento (6 settembre 1929), poi uno striscione in inglese con su scritto "I'm never giving in, on with the show... the show must go on". Chi non conosce la famosissima canzone dei Queen o è poco avvezzo con la lingua, inizialmente non capisce il messaggio. Poi ci pensa Giò Gentile: "lo spettacolo deve continuare, salutiamo la serie A a modo nostro" e la Curva Sud rincara la dose con una coreografia da brividi, accompagnata dalla voce di Freddie Mercury, componendo con i cartoncini la scritta ultras. Il resto sono emozioni che vogliamo farvi rivivere attraverso questo video. Buona visione.

