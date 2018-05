Chievo - Benevento, biglietti a 1 euro per il settore ospiti Prezzo simbolico attuato dalla società clivense per l'ultima di campionato

La società AC ChievoVerona rende noto che da martedì 15 maggio saranno in vendita i tagliandi per la gara ChievoVerona-Benevento, in programma domenica 20 maggio, ore 18.00, presso lo stadio “M. Bentegodi” di Verona. I biglietti per il settore ospiti (Curva Sud Superiore) potranno essere acquistati, senza obbligo di Tessera del Tifoso, fino alle ore 19:00 di sabato 19 maggio presso i punti vendita Listicket presenti sul territorio nazionale. Il prezzo è di € 1 più diritti di prevendita.