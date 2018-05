Belec: "Voglio restare alla Sampdoria" Il calciatore ha un contratto che lo lega al Benevento fino al 2020

Ieri sera ha giocato da titolare con la maglia della Sampdoria grazie a un infortunio subito da Viviano in allenamento. L'esordio a Marassi non è stato positivo, considerata la sconfitta subita per mano del Napoli. L'estremo difensore è ancora legato al Benevento con un contratto in scadenza nel 2020. Si è trasferito ai blucerchiati in prestito nell'operazione che ha portato Puggioni in giallorosso, ma lo sloveno non sembra intenzionato a tornare nel Sannio come dichiarato nel dopo partita: "La Sampdoria ha il diritto di riscatto e valuteremo la situazione nei prossimi giorni. Io voglio rimanere qui".