Puggioni, una serata in Gradinata Sud L'estremo difensore ha assistito al match tra la sua Sampdoria e il Napoli

Ha vinto il suo derby personale contro il Genoa e poi è volato a casa per assistere all'incontro tra la Sampdoria e il Napoli. Lo aveva detto Puggioni subito dopo l'incontro con i grifoni: “Metà Genova oggi tifava per noi. Non potevo presentarmi dai miei amici con una sconfitta”. Ci immaginiamo un'accoglienza da eroe, considerati i grandi interventi che hanno costretto i rossoblu ad essere sconfitti al Vigorito. Genovese di nascita e sampdoriano verace, l'estremo difensore ieri ha assistito all'incontro dei blucerchiati direttamente dalla gradinata Sud, al fianco degli ultras. Se la passione chiama è difficile farne a meno, soprattutto quando per amore del proprio lavoro si è trasferito a Benevento lo scorso gennaio lasciando la squadra del cuore. La serata non è andata nel migliore dei modi, considerata la sconfitta della Samp, ma per Puggioni è stata comunque la giusta occasione di riassaporare l'aria di casa dopo le ottime prestazioni in maglia giallorossa. Professionista esemplare, si è già calato al meglio nella realtà sannita e tutti i tifosi contano sulla sua qualità ed esperienza anche nella prossima stagione di serie B.

foto tratta dal sito ufficiale della Sampdoria

