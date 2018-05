Benevento, ecco i big che potrebbero restare La settimana prossima la scelta del successore di De Zerbi

Dal toto allenatore alla riconferma di quei calciatori che da gennaio hanno cambiato il volto del Benevento. La società è già al lavoro per inserire questi tasselli in vista della nuova stagione in serie B. Con l'addio di De Zerbi, è caccia al successore. Il diesse Foggia si è messo al lavoro. Nel calderone sono finiti due nomi importanti: Ivan Juric e Pippo Inzaghi. Quest'ultimo impegnato nei play off col suo Venezia. Strade percorribili per entrambi. Ma la settimana prossima dopo la partita col Chievo Verona il cerchio dovrà chiudersi. La volontà del direttore sportivo sannita è quella di arrivare presto al nome che guiderà la squadra giallorossa prossimamente. Intanto però si sta lavorando anche sulla riconferma di alcuni big come Sagna e Sandro. Anche in questo caso non sono esclusi colpi di scena con la possibilità di rivedere questi due pilastri del Benevento di De Zerbi anche per il nuovo anno. Da parte di entrambi la porta è aperta, l'intento però è quello di capire il progetto che si sta costruendo per questa nuova avventura. Cambia invece il discorso per Diabaté. Molto dipenderà dalla scelta dell'allenatore e dal modulo che si andrà ad adottare. Per capire se le caratteristiche del centravanti maliano possano fare al caso del nuovo tecnico. Addio certo per Djuricic che ha un mercato interessante sia in Italia che all'estero. Insomma, questo Benevento che col suo pubblico ha fatto innamorare tutta l'Italia è già ora un cantiere aperto al di là del fatto che manca l'ultima partita di campionato. Quella in cui non ci saranno sconti per l'avversario di turno, il Chievo Verona, in cerca di vittoria per la salvezza. Mister De Zerbi è stato chiaro: vuole chiudere in bellezza e mettere in cascina più punti possibile. E restando in tema di chiarimenti, proprio in settimana il tecnico bresciano spiegherà le ragioni che lo hanno portato all'addio. Addio comunicato già alla società (che per questo si era già messa in moto seppur con discrezione) e trapelato attraverso i microfoni di Ottochannel nella trasmissione Derby Serie A. Probabile che la conferenza stampa si terrà sabato, prima della partenza della squadra per Verona. Con diretta sul canale 696tv.