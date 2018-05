Sorpresa al Vigorito: oltre Guilherme c'è pure Djuricic. FOTO Allenamento sotto la pioggia: il brasiliano dovrebbe poter rientrare contro il Chievo

Pomeriggio ricco di pioggia, ma anche di sorprese. Al Vigorito (la squadra si allenerà sempre allo stadio principale questa settimana) si sono rivisti Guilherme e Djuricic. Se per il primo c'erano state le parole di De Zerbi ad annunciarne il ritorno, per il secondo si è trattato di un'autentica sorpresa. Il serbo si bloccò nel corso della partita con l'Udinese lo scorso 29 aprile. Il malanno muscolare è stato però già assorbito. Questo non vuol dire che il giocatore sia disponibile per l'ultima di campionato a Verona, lì dove invece potrebbe rientrare Guiulherme. Domani è prevista una seduta mattutina, visto che nel pomeriggio la squadra sarà al Caravaggio Village a Napoli.