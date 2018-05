Vigorito arma in più: è un punto su cui ripartire in serie B Sedici punti nelle ultime dieci partite in casa: un ruolino da metà classifica in massima serie

Eliminato il disastroso girone di andata, il Benevento è riuscito nella seconda parte di stagione a raccogliere le maggiori emozioni proprio all'interno del Ciro Vigorito. A partire dal successo contro il Chievo, sono ben 16 i punti conquistati in 10 partite tra le mura amiche. Un ruolino più che positivo, basti considerare la classifica relativa alle ultime dieci gare disputate dalle compagini di massima serie all'interno del proprio stadio con la truppa di De Zerbi che si piazza al nono posto, facendo meglio di Atalanta e Roma. A cadere al Vigorito sono state Chievo, Sampdoria, Crotone, Verona e Genoa. Brucia e non poco la sconfitta subita con il Cagliari, nella quale i giallorossi erano addirittura avanti a pochi minuti dalla fine, così come quelle viste all'andata contro Torino e Sassuolo. A vincere, invece, sono state squadre di spessore come Juventus, Atalanta e Napoli oltre ai sardi. Da segnalare anche il pareggio rimediato contro l'Udinese.

Un ruolino di marcia di livello per una compagine retrocessa con quattro giornate di anticipo. Questo dato fa aumentare e non poco il rammarico, perché con un andamento diverso nel girone di andata il Benevento avrebbe avuto tutte le carte in regola per poter ambire alla salvezza. A questo punto è inutile dire che bisognerà ripartire anche su questa base, rendendo il Vigorito un fortino nel prossimo campionato di serie B dove sarà fondamentale fare bene in casa per poter costruire una stagione di livello. Un esempio è proprio l'annata 2016/2017, in cui i giallorossi di Baroni ottennero ben 45 punti dinanzi al proprio pubblico, dietro solo a Spal e Frosinone.

Ivan Calabrese