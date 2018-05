Benevento ad un passo dal nuovo allenatore Incontro tra il presidente Vigorito e Ivan Juric

La ricerca per la figura del nuovo allenatore si fa sempre più intensa. Tanti i colloqui con una volontà ben chiara: arrivare ad una decisione definitiva per la prossima settimana. Sondaggi per diversi profili come quelli di Juric, Pippo Inzaghi, Bucchi e Drago. I primi due sono però su un gradino più alto nella lista delle preferenze. Probabile che la scelta ricadrà proprio su Ivan Juric. L'allenatore ex Crotone ha già avuto un colloquio con il presidente Vigorito e con il diesse Pasquale Foggia. Ma attenzione, non è stata abbandonata del tutto la pista che porta a Pippo Inzaghi. Nome comunque suggestivo per la piazza di Benevento al di là dell'ottimo operato che sta svolgendo col Venezia impegnato nei play off per l'accesso in A. Dunque, manca poco per il primo tassello del nuovo mosaico targato 2018-2019. Ci siamo quasi. Con l'addio (manca solo l'ufficialità) di Roberto De Zerbi, si ripartirà comunque da un profilo importante per una avventura che vedrà il Benevento in prima linea da squadra retrocessa dalla A. Impossibile invece ipotizzare un presunto ritorno di Marco Baroni, allenatore che rimarrà nella storia giallorossa per la magica promozione in A ma che per tanti motivi non vestirà nuovamente i panni del tecnico sannita sia pur in una categoria che lui conosce molto bene. Con il nuovo tecnico gioco forza cambierà l'identità dei giallorossi anche se l'idea è quella di provare a mantenere l'ossatura della squadra da gennaio in poi. Non sono mancati già diversi appuntamenti con giocatori come Sagnà, Guilherme e Sandro. Quasi certi invece gli addii di Tosca e Djuricic.

ALLENAMENTO. Intanto stamani i giallorossi hanno svolto una seduta di mattina, nel pomeriggio sono stati impegnati al Caravaggio per un incontro con la scuola calcio della struttura napoletana. Domani pomeriggio in vista dell'ultima trasferta di campionato in casa del Chievo Verona, il Benevento sarà impegnato in amichevole con l'Under 17 di Pasquale Bovienzo. L'allenamento sarà a porte chiuse.