Promozione, esordio e saluto alla A: ecco l'arbitro di Verona Con il Benevento ha ben otto precedenti, di cui cinque dell'attuale stagione

Sarà Fabrizio Pasqua di Tivoli a dirigere il match tra Chievo e Benevento, valevole per l'ultima giornata del campionato di serie A. E' una designazione particolare, dato che il fischietto laziale ha diretto i giallorossi in occasione della promozione in massima serie ottenuta nella finale play off dello scorso anno contro il Carpi, così come il successivo esordio in casa della Sampdoria. Con i giallorossi vanta ben otto precedenti che vi elenchiamo di seguito:

28 novembre 2010: Foggia - Benevento 2-1

18 febbraio 2017: Pro Vercelli - Benevento 0-1

8 giugno 2017: Benevento - Carpi 1-0

20 agosto 2017: Sampdoria - Benevento 2-1

27 novembre 2017: Atalanta - Benevento 1-0

17 dicembre 2017: Benevento - Spal 1-2

11 marzo 2018: Fiorentina - Benevento 1-0

7 aprile 2018: Benevento - Juventus 2-4

Lo score, quindi, è di due successi e sei sconfitte.

Al Bentegodi sarà coadiuvato dagli assistenti Zappatore e Lo Cicero. Quarto uomo Ghersini. Al Var Valeri e Del Giovane.

Ivan Calabrese