Test amichevoli per Benevento e Chievo I giallorossi hanno affrontato l'under 17 di Pasquale Bovienzo

Questo pomeriggio il Benevento ha svolto un test amichevole contro l'under 17 di Bovienzo sul manto erboso del Ciro Vigorito. A parte i vari Billong, Costa, D'Alessandro e Lombardi che sono stati impegnati in palestra. Riposo precauzionale, invece, per Lorenzo Venuti.

Anche il Chievo, prossimo avversario dei giallorossi, ha proseguito la preparazione al match di domenica con un'amichevole. I clivensi hanno affrontato il Team Santa Lucia Golosine, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Il risultato finale è stato di 8-1, con reti di Bastien, Gaudino, Inglese Pelissier e Birsa.

Benevento e Chievo torneranno ad allenarsi domani mattina in vista della sfida di domenica, in programma al Bentegodi per l'ultima giornata di campionato. Alle ore 18 è in programma anche la conferenza di Roberto De Zerbi che potrete seguire in diretta su Ottochannel 696, anche in streaming e su Facebook.