D'Anna ritrova il Benevento e i giovani esordienti Brignola già gli ha dato un dispiacere nel campionato Primavera

E' cominciata da poco la carriera di allenatore di Lorenzo D'Anna. Il tecnico dei clivensi ha lavorato prevalentemente nel settore giovanile del Chievo, anche se c'è da segnalare una breve partentesi in Lega Pro con il Sudtirol. Con i gialloblu ha incontrato anche il Benevento, precisamente nella scorsa stagione in Primavera. Nel doppio confronto, il tecnico fu costretto al pareggio nella gara di andata giocata a Ponte (gol di Brignola per il vantaggio sannita e risposta di Ngissah per i veneti. Da segnalare anche un rigore parato da Piscitelli nei minuti di recupero). Al ritorno la truppa di Ignoffo fu sconfitta con un netto 5-0.

In campo c'erano anche i baby che quest'anno hanno esordito in prima squadra, ovvero i vari Brignola, Volpicelli e Sparandeo. Un dato che fa quasi soggezione, considerato che ci sarà questo nuovo confronto nel campionato di massima serie dopo solo un anno.

D'Anna è partito davvero bene con il Chievo, ottenendo due successi importantissimi che hanno permesso alla compagine gialloblu di essere a un passo dalla salvezza. Con il Benevento basterà solo un punto per ottenere la certezza matematica, anche se non sarà affatto semplice perché i giallorossi cercheranno di ottenere l'intera posta in palio per salutare alla grande il campionato nonostante la retrocessione.

