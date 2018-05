De Zerbi comunica l'addio al Benevento La gara con il Chievo sarà l'ultima del tecnico in giallorosso

Era una notizia che circolava già da tempo in città, ma proprio oggi è arrivata la conferma da parte del diretto interessato in conferenza: De Zerbi non sarà l'allenatore del Benevento nel prossimo campionato di serie B. La gara contro il Chievo, quindi, sarà ufficialmente la sua ultima in giallorosso.