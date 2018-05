Si forma la nuova serie B: ecco le prime 14 squadre Il Benevento ritrova i derby con Avellino e Salernitana

E' terminato questa sera il campionato di serie B con i relativi verdetti che interessano anche il Benevento, considerato che i giallorossi parteciperanno alla prossima edizione del campionato cadetto. Per ora sono quattordici le compagini certe di prenderne parte e sono le seguenti:

Avellino, Benevento, Brescia, Carpi, Cesena, Cremonese, Foggia, Hellas Verona, Lecce, Livorno, Padova, Pescara, Salernitana, Spezia

I giallorossi, quindi, ritroveranno i derby con Avellino e Salernitana, oltre a tante altre sfide attese come quelle con il Foggia o il Lecce. Mancano ancora otto squadre che verranno decretate dopo la disputa dei play off e play out. Gli spareggi promozione verranno giocati da Frosinone, Palermo, Venezia, Bari, Cittadella e Perugia. Lotteranno per la salvezza, invece, Ascoli e Virtus Entella. Si attende anche la quarta compagine che salirà dalla Lega Pro e la terza retrocessa dalla serie A.

Ical