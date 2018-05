Frosinone ancora stregato: in A ci vanno Ceravolo e Ciciretti Seconda promozione consecutiva per gli ex giallorossi

Chiamatela maledizione, ma più di un tifoso del Benevento si è sentito chiamato in causa questa sera nel vedere i verdetti della serie A. Dopo quanto accaduto nella scorsa stagione, in cui proprio i giallorossi vietarono ai ciociari la promozione in A grazie al gol di Ceravolo giunto nel recupero nello scontro diretto del Vigorito, la compagine gialloblu si è vista sfumare ancora una volta la promozione a pochi minuti dalla fine. A ottenere il pass per la massima serie è stato il Parma, grazie alla vittoria sullo Spezia con le reti di Ceravolo e Ciciretti. Sì, proprio loro. Gli ex giallorossi hanno ottenuto la seconda promozione consecutiva ancora una volta ai danni del Frosinone, come accaduto lo scorso anno. Corsi e ricorsi storici: per la truppa di Longo la serie A continua a essere stregata.