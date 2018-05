Brignola, altra gioia: convocato nell'under 21 Prima chiamata per il talento giallorosso

Altra soddisfazione per Enrico Brignola. Il giovane talento del Benevento è stato convocato da Di Biagio nella Nazionale under 21 per la disputa delle ultime due amichevoli stagionali. Gli incontri si giocheranno il prossimo 25 maggio in casa del Portogallo e il 29 contro la Francia in trasferta. Inutile dire che si tratta di un evento storico per la società giallorossa che vede per la prima volta un calciatore cresciuto nel suo vivaio vestire la maglia azzurra dell'under 21. Il raduno per gli azzurri è fissato a lunedì nel Mancini Park Hotel di Roma.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Alessandro Plizzari (Ternana), Simone Scuffet (Udinese), Lorenzo Montipò (Novara);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Davide Calabria (Milan), Gianluca Mancini (Atalanta), Filippo Romagna (Cagliari), Elio Capradossi (Roma), Sebastiano Luperto (Empoli), Kevin Bonifazi (Torino), Raoul Petretta (Basilea), Federico Dimarco (Sion), Giuseppe Pezzella (Udinese);

Centrocampisti: Manuel Locatelli (Milan), Alessandro Murgia (Lazio), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Luca Valzania (Pescara), Nicolò Barella (Cagliari), Matteo Pessina (Spezia);

Attaccanti: Daniele Verde (Verona), Riccardo Orsolini (Bologna), Federico Bonazzoli (Spal), Patrick Cutrone (Milan), Andrea Pinamonti (Inter), Vittorio Parigini (Benevento), Enrico Brignola (Benevento).