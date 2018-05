Curiosità - Benevento, in Europa non sei più la peggiore Piccola consolazione per la truppa giallorossa: il Malaga ha chiuso con 20 punti

Quando il Benevento versava in condizioni critiche a inizio stagione, in tanti si sono riempiti la bocca parlando dei record negativi che stava accumulando. Quella più in voga era relativa al confronto con gli altri campionati europei, con la Strega che era additata come la “peggiore” in assoluto per punti fatti. Oggi non è più così, considerata la sconfitta subita ieri dal Malaga con il Getafe. La compagine spagnola, infatti, ha chiuso il campionato a quota 20 punti: uno in meno rispetto ai sanniti con il match di Verona che deve essere ancora giocato. Con un risultato positivo al Bentegodi la truppa di De Zerbi potrebbe superare anche i tedeschi del Koln, fermi a 22, anche se c'è da dire che quest'ultimi sono scesi in campo in sole 34 occasioni. Una piccola consolazione per i giallorossi, frutto dell'ottima media punti ottenuta nel girone di ritorno che li vedrebbe in piena lotta per la salvezza.

Ical