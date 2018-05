Il Crotone accompagna Benevento e Verona in serie B Sono quindici le squadre già certe della partecipazione al torneo cadetto

La sconfitta rimediata a Napoli è stata fatale per il Crotone che retrocede matematicamente in serie B. I rossoblu, quindi, accompagnano Benevento e Verona nel campionato cadetto dopo due stagioni vissute in massima serie. Adesso sono quindici le compagini già certe della partecipazione in B che vi elenchiamo di seguito:

Avellino, Benevento, Brescia, Carpi, Cesena, Cremonese, Crotone, Foggia, Hellas Verona, Lecce, Livorno, Padova, Pescara, Salernitana, Spezia.

