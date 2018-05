Rutjens: "E' un sogno diventato realtà" Il centrale difensivo giallorosso è il quinto giovane a esordire in prima squadra

Quinto esordio in serie A per il Benevento. A scendere in campo a pochi minuti dalla fine è stato il giovane Rutjens, centrale difensivo proveniente dalla Primavera giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni al termine dell'incontro di Verona:

“E' sempre una bellissima soddisfazione esordire in serie A. Al di là della sconfitta, per me è stato un grande momento. Sono troppo affezionato a questi colori. Quando me l'hanno detto ero contento perché è stato un sogno diventato realtà. Mi ispiro molto a Fabio Lucioni perché non ho mai visto un difensore del genere. Allenarmi con lui mi permette di crescere molto. E' il top. Il settore giovanile del Benevento? E' un grande vivaio. I tecnici che ci lavorano come i vari Romaniello e Bovienzo permettono di far crescere i calciatori nel migliore dei modi”.

