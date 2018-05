Viola: "Il Benevento deve ripartire con questa mentalità" Il centrocampista giallorosso: "Valuterò il futuro con il presidente e il direttore"bene

Non è sceso in campo al Bentegodi, ma nel dopo partita ha commentato ugualmente la sfida con il Chievo, oltre ad analizzare la stagione appena conclusa. Ecco le dichiarazioni di Nicolas Viola:

“La squadra ha giocato al massimo, scendendo in campo a testa alta e con dignità come sempre. C'è rammarico per la retrocessione, ma è da tanto che giochiamo così bene e nell'ultimo periodo abbiamo trovato anche la giusta tranquillità per far risultato. E' la mentalità giusta: il Benevento deve ripartire da questo per fare bene. De Zerbi? Il mister è stato chiaro con noi, comunicandoci il suo addio prima della conferenza stampa. Ci dispiace perché ha dato tantissimo in campo e fuori. Lo ringraziamo per tutto”.

Ha poi proseguito:

“Con il senno di poi è molto facile parlare, però il gruppo della serie B era fantastico. Ovviamente lo spogliatoio non si costruisce in un giorno, così come visto quest'anno. Sono stati fatti degli errori, però si possono commettere quando per la prima volta vai in serie A. Il Benevento deve fare tesoro di questo e ripartire con la voglia di vincere. Il futuro? Ho ancora un contratto di un anno. Siamo felici di aver chiuso in questo modo, poi di ciò che sarà lo valuterò con il presidente e il direttore”.

Ha chiuso nel parlare della promozione ottenuta da Ceravolo e Ciciretti con il Parma: “Sono molto felice per loro perché come ho detto sono molto legato ai compagni della scorsa stagione. Mi dispiace per Chibsah”.

