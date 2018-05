Il Benevento intasca 10 milioni di euro E' l'incasso minimo del paracadute. Somme più alte per Verona e Crotone

L'addio alla serie A comporta anche un incasso di 10 milioni di euro per il Benevento. Il sodalizio giallorosso, infatti, potrà godere del “paracadute”, istituito per permettere alle compagini retrocesse di vivere in maniera meno “traumatica” il ritorno tra i cadetti, considerata la grande disparità economica che c'è tra le due categorie. A sorridere è il Verona che intascherà ben 25 milioni per aver militato in tre delle ultime quattro edizioni della massima serie. Per il Crotone, invece, ci sono 15 milioni. Dei 60 milioni totali ne restano 10 a disposizione che saranno congelati: nella prossima stagione verranno intascati dal club che, tra le tre attuali retrocesse, farà ritorno in serie A. Se non dovessero farcela, saranno distribuiti alle compagini che non hanno raggiunto l'Europa.