Benevento, continua il sondaggio per gli allenatori Oggi pomeriggio incontro con Bucchi ex Perugia e Sassuolo

Telefono rovente. Un incontro dietro l'altro. Non si ferma un attimo il presidente Oreste Vigorito che con il diesse Pasquale Foggia è alla ricerca del successore di Roberto De Zerbi. Tanti i nomi sul taccuino del patròn giallorosso perché lo scopo è quello di valutare bene il profilo che può fare al caso del Benevento. Un Benevento che dopo il diniego del tecnico bresciano non potrà fare affidamento sulla continuità ma rifondare un gruppo che dovrà disputare un campionato intenso e importante. Perché il ritorno in B non sarà come la prima cavalcata quando i giallorossi erano semplicemente una cenerentola chiamata alla conquista della salvezza. Dunque, missione non semplice per il duo Vigorito – Foggia. Andando con ordine, il massimo dirigente ha già incontrato Juric (che deve ancora dare una risposta), Drago che si è detto disponibile ad abbracciare questo progetto. Il tecnico ex Cesena è fermo da quasi due anni e forse anche per questo non ha nascosto la voglia di sposare un progetto importante. Anche per Pippo Inzaghi c'è stato un sondaggio, ad occuparsene è stato direttamente Pasquale Foggia visto che l'ex attaccante è impegnato nei play off col suo Venezia. Ma non finisce qui il valzer di allenatori papabili. Proprio nel pomeriggio c'è stato l'incontro con Bucchi che lo scorso anno ha perso i play off col suo Perugia per mano del Benevento di Baroni per poi accedere in A col Sassuolo, parentesi però negativa. Ci sarà spazio domani anche per Grassadonia, giovane di prospettiva, con un'annata storta in B con la Pro Vercelli retrocessa in Lega Pro. Due volte esonerato il tecnico ex Paganese ora vorrebbe rilanciarsi col Benevento. E tra i possibili candidati ci sarà anche Fabio Grosso, anche lui impegnato come Inzaghi nei play off per l'accesso in A con il Bari. Profilo interessante quello dell'ex campionato del mondo che però avrà bisogno di tempo prima di dare una risposta.