Iemmello, operazione riuscita: "Adesso si torna sul serio" L'attaccante ha dovuto fare i conti con un problema al ginocchio nella stagione appena conclusa

Operazione riuscita per Pietro Iemmello presso la Casa di Cura "Quisisana" di Roma. Come noto il calciatore giallorosso ha dovuto fare i conti con un problema al ginocchio per tutto l'arco della stagione che ne ha minato e non poco il rendimento. Adesso ci sarà la riabilitazione e, successivamente, potrà tornare a pieno regime già per il ritiro di Cascia. Su Instagram l'attaccante ha rilasciato un primo commento che evidenzia la voglia di tornare protagonista: "E anche questa è fatta. Adesso si torna sul serio".

Ical