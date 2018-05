Benevento, Vigorito saluta la squadra. E sul mercato... Domani appuntamento tra il massimo dirigente e i calciatori. Bucchi piace, trattativa non chiusa

Giallorossi di nuovo insieme. Domani mattina ci sarà un blando allenamento prima del rompete le righe, quello che con molta probabilità sarà dato proprio dal presidente Vigorito che nel pomeriggio saluterà, assieme al diesse Pasquale Foggia, tutti i calciatori e lo staff tecnico. L'appuntamento sarà al Ciro Vigorito. Ovviamente ci sarà poco da festeggiare visto che al di là della bella prova in questo girone di ritorno, è sfumato comunque l'obiettivo salvezza. Il patròn però vuole far sentire la sua presenza mentre sta già pensando al futuro. In prima linea la scelta del successore di De Zerbi. Tra tutti quelli già incontrati ad aver fatto un'ottima impressione è stato Bucchi ex Perugia e Sassuolo. Non si può però ancora parlare di trattativa chiusa. Non sono esclusi altri incontri nei prossimi giorni. Sfuma invece quasi definitivamente la pista che porta a Juric visto che l'allenatore non ha dato ancora risposta dopo aver promesso di farsi sentire in breve tempo. L'intento è quello di inserire questo primo tassello per il fine settimana ricordando che proprio venerdì ci sarà la conferenza del massimo dirigente e di Pasquale Foggia.