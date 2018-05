Puggioni: "Grazie di cuore a tutti voi" L'estremo difensore ha pubblicato una lunga lettera su Instagram

Lunga lettera scritta da Puggioni sul proprio profilo Instagram. L'estremo difensore ha ringraziato tutti per la stagione appena conclusa con le maglie di Sampdoria e Benevento:

Ho aspettato qualche giorno prima di scrivere perché ho voluto prendermi un po’ di tempo per riflettere. Ogni stagione, ogni gruppo di persone e ogni città ti insegnano e ti lasciano qualcosa, ti arricchiscono di esperienza e di umanità. Questo campionato in particolare è stato davvero unico per me. È iniziato a Genova, lottando per l'Europa con la Samp, stabilendo il record di vittorie consecutive in casa. Poi a gennaio, dopo avere avuto il coraggio di lasciare tutto e tutti per andare a Benevento è iniziata un'impresa sportiva quasi impossibile ma che è stata motivo di grande orgoglio per me. Non sono riuscito a regalarvi il miracolo sportivo che meritavate ma credo di essere stato in grado con sacrificio impegno e prestazioni sul campo di aver dato il giusto lustro e l'onore che merita un popolo fiero come quello di Benevento, che vive per la propria squadra. Sentire tutti gli avversari dire “giocate proprio bene, non meritate quella posizione” è stato il migliore attestato di riconoscenza che potessi ricevere, da professionista e da uomo ed è stata la più grande attestazione di riabilitazione sportiva che questa piazza potesse meritare. Alla fine di questo campionato sento il dovere di dire a tutti GRAZIE. Grazie per avermi offerto il privilegio e l'onore di difendervi, grazie per il supporto e l'affetto che mi avete dato e

grazie per tutto ciò che mi avete insegnato e che porterò sempre con me. Vorrei ora salutarvi con una frase che mi regalò il Presidente Vigorito e che mi rimase impressa al suo tempo: “Non un passo indietro poichè la resa non è contemplata”. Questo è lo spirito che ci deve accompagnare, nel lavoro come nella vita. Grazie di cuore a TUTTI voi".