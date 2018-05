Benevento, nel mirino un giovane dell'Atalanta Prossima settimana la presentazione del nuovo allenatore

Giorni di attesa. Un'attesa destinata a finire presto. Almeno per quanto concerne il nome del nuovo allenatore. E' quasi tutto fatto per Cristian Bucchi. L'accordo c'è ma per il momento è solo verbale. Da qui l'obbligo di pazientare ancora un po'. Nei piani delle due parti c'è in essere un contratto biennale e la volontà di mantenere l'ossatura della squadra. Fermo restando che molti di quei giocatori che hanno caratterizzato il mercato di gennaio andranno via come Sagna, Djuricic e Diabaté. Anche Djimsiti dovrebbe non far ritorno. L'Atalanta ha imposto un riscatto molto alto, troppo per il campionato che si andrà a disputare. Ma sempre col club lombardo c'è in essere un'altra operazione. Al Benevento piace Christian Capone dato in prestito al Pescara in questa stagione. Un attaccante di fascia, classe 99, molto promettente che ovviamente per età non andrebbe a pesare sulla lista degli over. Trattativa in corso quindi, così come quella di Tuia in scadenza con la Salernitana. Il difensore ha già avuto un primo contatto col patròn Vigorito, su scelta del diesse Pasquale Foggia, ma manca ancora la firma. Prime mosse di mercato e nulla di più. Chiaramente il primo passo sarà quello dell'allenatore che con molta probabilità sarà presentato alla stampa e alla città per il fine settimana prossima, da qui la decisione da parte del patròn Vigorito di rinviare la conferenza stampa in un primo momento programmata per domani alle 18.