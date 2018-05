Venuti dà l'addio al Benevento: "Avrete un tifoso in più" Il saluto dell'esterno difensivo che torna alla Fiorentina

La sua partenza era scontata, dato che ha vestito la maglia giallorossa con la formula del prestito secco dalla Fiorentina. Lorenzo Venuti saluta il Benevento dopo due stagioni, contraddistinte dalla storica promozione e dalla successiva partecipazione alla massima serie. Un'esperienza intensa per l'esterno difensivo che è cresciuto tantissimo nel Sannio. Attraverso Instagram ha voluto lanciare un sentito saluto alla società e al popolo sannita:

"Eccomi qui dopo 2 anni con tutti i miei pregi e tutti i miei difetti; sono stati due anni in cui sono e siamo passati dall’ estrema gioia di una promozione inimmaginabile al dispiacere di non essere riusciti a mantenere quello che ci eravamo conquistati. Ma questo è il calcio, nel bene e nel male. Personalmente alla fine dei conti non posso far altro che fare tesoro di questo tempo trascorso a Benevento che mi ha consentito di crescere sia sotto l’ aspetto calcistico che quello umano. Non potrò mai dimenticare l’ affetto dimostrato da tutti i tifosi nei miei confronti, o anche semplicemente la bontà di chi non necessariamente tifava il Benevento e mi ha insegnato il significato della parola Amicizia. Devo ringraziare il Benevento e tutte le persone che lavorano al suo interno, dai magazzinieri e i fisioterapisti fino agli staff tecnici e allo staff societario, che mi hanno messo nelle migliori condizioni per dare il meglio di me durante l’ arco dei campionati. Un ringraziamento speciale va ai miei compagni di squadra grazie ai quali ho capito cosa significa lottare e combattere per un obiettivo comune dando tutto per “ il NOI “ tralasciando “ l’ IO “. Me ne vado con la consapevolezza di aver riempito il bagaglio della vita di cose, situazioni, esperienze e persone stupende quindi non posso fare altro che dire GRAZIE.. GRAZIE BENEVENTO, da oggi avrete un tifoso e un sannita di adozione in più. Lollo".