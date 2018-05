Brignola verso l'esordio in U21. Di Biagio: "Deve confermarsi" Il Ct ha speso parole di elogio per il sannita: "E' stato bravo a sfruttare le possibilità"

Questo pomeriggio Enrico Brignola potrebbe fare il suo esordio con la maglia della Nazionale under 21. Gli azzurrini sono di scena a Estoril per sfidare la compagine del Portogallo, con fischio d'inizio fissato alle ore 18. Sul talento giallorosso si è espresso anche il CT Di Biagio, come riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport: “Ha fatto davvero molto bene, non a caso è entrato nel giro dell'under 19 che quest'estate si giocherà l'Europeo. E' stato bravo a sfruttare la possibilità di avere vicino un maestro come De Zerbi che lo ha completato dal punto di vista della gestione della gara e delle giocate. Ora dovrà confermarsi e la conferma nel calcio è sempre molto complicata. Quando sei una novità è più facile mettersi in mostra, la novità viene fuori in maniera veloce e accelerata. La conferma è più difficile”.

Parole di elogio che Brignola vuole confermare sul campo, dopo la straordinaria stagione in giallorosso che gli ha permesso di salire alla ribalta nazionale.