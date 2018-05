Benevento, il gol più bello? I tifosi hanno le idee chiare La marcatura scelta rappresenta un'icona della stagione appena conclusa

Nella giornata di ieri il Benevento ha lanciato un sondaggio attraverso i propri canali social, chiedendo ai tifosi di scegliere il gol più bello della stagione su quattro opzioni: la rete di Brignoli contro il Milan, quella di Brignola al Cagliari, il pallonetto di Diabaté alla Spal e l'ottima conclusione di Coda con la Sampdoria. Quattro prodezze di assoluto livello, ma per gli amanti della Strega la scelta è stata ben precisa: il gol di Brignoli. Una marcatura che ha cambiato la storia della stagione, visto che si è trattato del primo risultato positivo ottenuto dai giallorossi dopo ben quattordici sconfitte consecutive. Questo è solo il contorno: vedere segnare un portiere non è cosa da poco e le immagini del gol hanno fatto il giro del mondo, applaudendo l'eccezionale colpo di testa di Brignoli e dando ulteriore visibilità alle peripezie del Benevento. Ci sono stati degli apprezzamenti anche per Brignola, Coda e Diabaté, ma il pareggio contro il Milan, per come è arrivato, rimarrà sempre un'icona assoluta del primo anno vissuto dalla Strega in serie A.

Ivan Calabrese