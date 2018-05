Pubblico sannita tra i più corretti: multato quanto... Belec Solo una sanzione per i tifosi in tutto l'arco del campionato

Il Benevento Calcio è tra le società meno sanzionate nel campionato di serie A. Il sodalizio giallorosso, infatti, ha dovuto versare a titolo di ammenda soltanto 16500 euro, frutto dei più disparati motivi. Il dato che salta subito all'occhio è che di questa cifra, soltanto 3mila euro sono attribuibili direttamente ai tifosi. In occasione del derby giocato al Vigorito contro il Napoli, la parte più calda del tifo ha lanciato nel campo diversi fumogeni nel recinto di gioco che hanno portato alla sanzione. E' l'unico “sgarro” commesso dai tifosi nell'arco di tutta la stagione che equivale ai 3mila euro sborsati da Belec per aver insultato un calciatore del Milan nella famosa gara terminata con la marcatura di Brignoli.

E' l'ennesimo dato che testimonia la maturità del popolo sannita mostrata in questo primo anno di massima serie. C'è da dire che la promozione ottenuta nella scorsa stagione ha portato anche all'abbattimento della famigerata rete in Curva Sud che infastidiva e non poco la visuale. Nonostante il contatto diretto con il terreno di gioco, i tifosi si sono addirittura superati.

Le tifoserie che hanno subito meno ammende rispetto a quella giallorossa sono soltanto Chievo, Sassuolo, Udinese e Cagliari. La più colpita è la Roma.

Ivan Calabrese