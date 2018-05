Benevento, domani la firma di Bucchi L'allenatore è atteso a Napoli dal presidente Vigorito e dal diesse Foggia

Domani dovrebbe essere il giorno di Cristian Bucchi. L'allenatore ex Perugia e Sassuolo è atteso a Napoli negli uffici del Caravaggio dal presidente Vigorito e dal diesse Foggia per mettere tutto nero su bianco. Manca quindi davvero poco per inserire il primo tassello. Tra le due parti c'era già stato un accordo verbale una settimana fa in occasione del primo incontro quando sul taccuino del patròn erano finiti diversi nomi tra cui Juric e Drago. Ma a spuntarla è stato proprio Bucchi che dovrebbe chiudere col Benevento un contratto biennale. Allenatore giovane che lo scorso anno ha messo la firma su un buon campionato col Perugia, avventura terminata nei play off proprio per mano dei giallorossi di Baroni. Subito dopo il tecnico si è ritrovato come per magia in serie A alla guida del Sassuolo. Una proposta importante, una grande chance che però si è trasformata in un esonero. Ora l'allenatore vuole ripartire nuovamente dalla B per rilanciarsi e soprattutto per prendere per mano una squadra ambiziosa e determinata a tornare presto nel calcio che conta.