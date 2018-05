Benevento, in corso l'incontro con Bucchi Riunione a Napoli tra il tecnico e il presidente Vigorito, accompagnato da Foggia

Sono ore frenetiche per il Benevento che si appresta ad accogliere il successore di Roberto De Zerbi sulla panchina giallorossa. Bucchi attualmente è a Napoli per incontrare il presidente Vigorito e il direttore sportivo Pasquale Foggia. Le parti stanno defininendo gli ultimi dettagli prima dell'annuncio che dovrebbe arrivare a breve. Manca poco, quindi, per posizionare il primo tassello del nuovo Benevento.