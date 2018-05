Curiosità - Per il Cies il Benevento sarebbe salvo Interessante statistica stilata dal Centro Studi sul calcio europeo

Interessante statistica resa nota dal CIES. Il Centro Studi sul calcio Europeo ha esaminato i migliori cinque campionati del continente, stilando le classifiche in base a tre parametri precisi: il possesso palla, i tiri effettuati e i tiri concessi in area di rigore. I dati maturati permettono di stravolgere l'ordine con il quale le compagini di serie A hanno terminato il campionato. Lo scudetto andrebbe al Napoli, con la Roma che si piazzerebbe seconda e la Juve terza. Il Benevento, invece, sarebbe salvo con un rassicurante quattordicesimo posto finale, a dispetto delle altre due retrocesse Crotone e Verona che si confermano in coda. Un dato che aumenta il rammarico, ma allo stesso tempo testimonia quanto sia fondamentale essere concreti in un campionato difficile come quello di serie A.

Ecco la classifica: Napoli, Roma, Juventus, Atalanta, Inter, Milan, Fiorentina, Lazio, Torino, Sampdoria, Genoa, Sassuolo, Udinese, Benevento, Cagliari, Bologna, Spal, Chievo, Crotone, Hellas Verona.

