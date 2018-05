Benevento, è fatta per Bucchi Manca solo l'ufficialità da parte della società per una questione burocratica

Manca solo l'ufficialità, ma l'incontro avuto tra la dirigenza giallorossa e Cristian Bucchi negli uffici del presidente Vigorito a Napoli ha portato all'esito sperato. L'allenatore romano sarà il successore di De Zerbi sulla panchina giallorossa. Per l'annuncio ufficiale manca solo un atto burocratico che arriverà al più presto: la rescissione del vecchio contratto col Sassuolo. L'allenatore capitolino dovrebbe già arrivare in serata in città per una prima visita agli impianti.