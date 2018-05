Scuola calcio, Palermo: "Grazie a tutti per questa stagione" "La mia gratitudine va in particolare a Zotti e Pegno che hanno svolto un ottimo lavoro"

Domani pomeriggio si chiuderà la stagione della scuola calcio. Sarà un evento particolarmente atteso, soprattutto perché i piccoli bambini verranno festeggiati con degli attestati. L'amministratore delegato del settore giovanile, Diego Palermo, ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine nei confronti dei protagonisti dell'annata: “Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutto lo staff e in particolare a Zotti e Pegno che hanno curato in prima persona la scuola calcio. Se le cose sono andate per il verso giusto è solo grazie a loro che hanno svolto un ottimo lavoro. Un grande grazie va a tutti i genitori dei bambini, con l'augurio di vederci anche l'anno prossimo. Grazie a tutti” .

