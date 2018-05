De Zerbi "promuove" Bucchi: "E' un tecnico davvero bravo" "Rifarei l'esperienza sannita perché mi ha permesso di crescere molto"

Ospite di Sportitalia, l'ormai ex allenatore del Benevento Roberto De Zerbi ha parlato dell'esperienza di Benevento e anche del suo successore:Christian Bucchi. Ecco le sue dichiarazioni: “Tornassi indietro rifarei l'esperienza sannita senza problemi perché mi sento migliorato molto, oltre al fatto che ho avuto modo di conoscere persone di grande livello. Devo formarmi e non sono bravo così come dicono: si cresce attraverso le difficoltà. Non è stato facile ripartire il martedì dopo le sconfitte, soprattutto quando è arrivata la retrocessione matematica. Bucchi? Non è una questione di amicizia, ma vi dico che è davvero bravo. Ho avuto modo di dire la mia alla società. Ha fatto molto bene con la Maceratese e con il Perugia. Un anno difficile a Sassuolo non mina la sua carriera, anche perché ciò non vuol dire che sia stato lui il vero problema”.

SANDRO - "E' forte dentro e fuori dal campo. E' stato un onore per me allenarlo. A Benevento è arrivato con grande umiltà. Non ha problemi fisici. Lo consiglio a tutti perché è un valore aggiunto".

BRIGNOLA - "Ha fame e qualità. Mi stupiva di volta in volta. Quando pensavamo che l'esordio potesse fargli abbassare la personalità ci ha sempre stupiti".

DIABATE' - "E' una scoperta del presidente. Onestamente non lo conoscevo, ma in area di rigore non sbaglia".