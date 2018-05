Benevento, Bucchi in città per pianificare Questa mattina il neo allenatore ha visto le strutture sannite, poi ha fatto ritorno a casa

Due giorni intensi per mister Bucchi. Ieri l'allenatore ex Perugia si è recato prima a Napoli per chiudere l'accordo col patròn Vigorito e poi a Benevento per visionare le strutture giallorosse. Ad accompagnarlo in città è stato il diesse Foggia, l'occasione giusta per fare due chiacchiere ed iniziare a programmare la rosa del futuro. Dopotutto finora il Benevento si è messo alla finestra proprio per aspettare l'ok dell'allenatore. Le uniche operazioni hanno riguardato la permanenza di alcuni calciatori come Sagna e Guilherme oltre a sondare la disponibilità di Tuia a scadenza di contratto con la Salernitana e quella dell'Atalanta per il giovane Capone, dato in prestito al Pescara. Ma per Bucchi ci sarà un passo alla volta. Questa mattina dopo aver visto tutte le strutture col team manager Alessandro Cilento, il tecnico è partito per far ritorno a casa. Dopotutto deve ancora sbrigare le ultime faccende tra cui la pratica col Sassuolo, ecco perché manca l'ufficialità con la strega. Intanto però c'è già in programma per la settimana prossima la visita a Cascia. L'allenatore vuole vedere le strutture che accoglieranno la squadra per il ritiro estivo. Lì dove saranno gettate le basi per il nuovo anno in B.