Effetto scalata: aumento degli spettatori del 190% in tre anni In molti si sono innamorati dei colori giallorossi. Al club vengono già chiesti gli abbonamenti

Con la retrocessione in serie B si è chiuso un piccolo ciclo durato tre anni: dall'anno di Lega Pro che vide la truppa di Auteri ottenere la promozione tra i cadetti fino alla stagione appena conclusa. In questo breve arco di tempo si è registrato un incremento più che rilevante di spettatori presenti allo stadio. Non che fosse qualcosa di straordinario, anzi sarebbe stato piuttosto deludente il contrario. Analizzare i numeri, però, permette di poter capire bene la portata del fenomeno che ha interessato da vicino il Benevento Calcio.

Nella stagione 2015/2016, infatti, la media fu di 4189 spettatori a partita con soltanto 1665 abbonati. Quest'anno si è arrivati alla quota di 12132 presenze medie al Vigorito, con 7763 fidelizzati. Un incremento assoluto del 190%, dovuto al doppio salto di categoria. Questo ha portato anche a un maggiore attaccamento nei confronti della compagine giallorossa da parte di chi prima non ne seguiva le sorti, con tante giovani leve che si sono innamorate dei colori giallorossi a discapito di qualche altra squadra di massima serie.

Questo fenomeno potrebbe lasciare presagire una buona presenza anche nel campionato cadetto, superando magari la media fatta registrare la scorsa stagione di 8130 spettatori. I tifosi sono già desiderosi di sposare il progetto del presidente Vigorito, considerata l'impaziente richiesta piovuta da più parti (compresa la Curva Sud) di cominciare al più presto la campagna abbonamenti. La società ha già lasciato intendere che ci saranno dei forti sconti soprattutto per le famiglie, fornendo quindi maggiori opportunità di vedere uno stadio pieno anche in serie B.

