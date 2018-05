Il diesse Foggia a Milano. Due operazioni nel mirino Oltre all'esterno Capone piace anche il centrocampista Valzania dell'Atalanta

Con la scelta dell'allenatore, il Benevento si è messo subito in moto per definire le strategie di mercato. Il diesse Pasquale Foggia dopo il fitto colloquio avuto con Cristian Bucchi in occasione della sua visita a Benevento è partito in giornata per raggiungere Milano. Sarà una tre giorni intensa, il direttore sportivo rientrerà venerdì. Tra le operazioni più imminenti ci sono quelle di Valzania e di Capone, entrambi di proprietà dell'Atalanta impegnati in questa stagione con il Pescara in B. Il centrocampista, classe 96, rientrerebbe nella lista degli under proprio come l'esterno offensivo autore ieri del gol dell'uno a uno in Francia - Italia. Luca Valzania (per lui 33 partite e 5 gol in terra abruzzese) è bravo soprattutto nella fase di interdizione e negli inserimenti, la spalla giusta per Viola, in attesa di conoscere anche il futuro di Chibsah che resterà a Frosinone solo nel caso della promozione della squadra ciociara in A. Ma si sta lavorando anche sulla permanenza di alcuni giocatori. E' sempre più vicina la strada che porta alla riconferma di Sagna, l'unico assieme a Guilherme che con molta probabilità sposerà il progetto Benevento anche per il nuovo anno in serie cadetta.