Bucchi, domani mattina la rescissione con il Sassuolo Subito dopo potrà firmare con il BEnevento

E' prevista per domani mattina la rescissione del contratto che lega Cristian Bucchi al Sassuolo. Una volta liberato, il tecnico capitolino giungerà nel Sannio per legarsi ufficialmente al Benevento. Si tratta solo di una formalità, considerato che ha già avuto modo di visionare le strutture sannite nelle quali lavorerà in giallorosso.